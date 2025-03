Gozdarske prikolice – zanesljivost in moč za profesionalno rabo

Narejene so posebej za prevoz lesa in omogočajo predvsem varno pa tudi učinkovito delo na terenu. Delo v gozdu je pogosto treba opraviti na težkem in nepredvidljivem terenu. Tudi vremenske razmere so lahko različne. Zato je zanesljiva gozdarska prikolica ključnega pomena. Vodilni evropski proizvajalec je podjetje Palms, ki je v več kot 30-letni tradiciji postavil standarde v industriji gozdarskih prikolic in dvigal.

Palms – vodilni v proizvodnji gozdarskih prikolic

Podjetje Palms je eno prvih, ki je začelo proizvodnjo kakovostnih gozdarskih prikolic in dvigal. Imajo dolgoletno tradicijo in se skušajo nenehno razvijati na področju tehnologije, zato so postali vodilni proizvajalec prikolic v Evropi. Dnevno zmorejo proizvesti kar 11 prikolic z dvigali, kar je več kot 2000 enot letno. Gre za zares impresivno številko, ki kaže na kakovost in povpraševanje po njihovih izdelkih. Vsaka gozdarska prikolica je zasnovana tako, da ustreza zahtevam profesionalnih gozdarjev.

Da potrdimo njihovo kakovost, naj povemo, da imajo njihove gozdarske prikolice kar 36 mesecev garancije, kar je izjemno dolgo obdobje. To pomeni, da zaupajo v svoj izdelek, kot kupec pa si zagotovite dodaten občutek varnosti.

Prisotnost Palmsa v Sloveniji

Podjetje Palms je skupaj s podjetjem Trisa d. o. o. tudi v Sloveniji postalo sinonim za kakovostne gozdarske prikolice. To potrjuje dejstvo, da je v Sloveniji že več kot 1500 zadovoljnih uporabnikov teh prikolic, kar je zelo dober dosežek in še potrjuje, da so prikolice zares kakovostne in zanesljive. V Sloveniji se letno za Palmsovo prikolico odloči več kot 100 kupcev. Vsi, ki delujejo na področju gozdarstva, so torej prepričani o prednostih, ki jih lahko ponudi visokokakovostna gozdarska prikolica.

FOTO: Trisa

Za gozdarske prikolice Palms se odločajo tako slovenski profesionalci, ki potrebujejo zares robustne in zanesljive prikolice za vsakodnevno rabo v zahtevnih razmerah, kot tudi občasni uporabniki, ki skrbijo za manjše gozdove. Gozdarska prikolica proizvajalca Palms ima veliko konkurenčno prednost zaradi vrhunskih materialov, iz katerih je izdelana, in inovativnih rešitev, kar omogoča praktično in varno delo v gozdu.

Kakovostna izdelava iz švedskega jekla

Ključna prednost, s katero se ponaša gozdarska prikolica Palms, je ta, da je izdelana iz najkakovostnejših materialov. Za izdelavo prikolic in dvigal uporabljajo švedsko jeklo Strenx, saj je izjemno trpežno. S tem zagotovijo dolgo življenjsko dobo prikolic in odpornost proti obrabam. Čeprav je jeklo izredno trdno, je hkrati izjemno lahko. Zaradi tega je delo in manevriranje s prikolico veliko lažje, učinkovitost pri delu pa večja.

FOTO: Trisa

Prikolice Palms so glede na vgrajene kakovostne materiale lažje od vseh konkurenčnih, kar omogoča, da jih lahko uporabniki glede na končno težo izdelka uporabljajo tudi z manjšimi in lažjimi traktorji.

Z lažjo gozdarsko prikolico traktorji porabijo manj goriva in so hkrati manj obremenjeni. To je zelo pomembno dejstvo za gozdarje, ki imajo manjše traktorje. Manj obremenjen traktor pomeni tudi manj okvar in potrebnih servisov. Gozdarske prikolice Palms so zato odlična izbira za vse, ne glede na velikost traktorja, ker omogočajo preprosto uporabo in hkrati ohranjajo visoko zmogljivost.

Izdelavo iz kakovostnega jekla pa dopolni še dodaten poseben postopek. Gozdarska prikolica je namreč obdelana s postopkom KTL in prašnim premazom. Z njim je dodatno zaščitena pred korozijo in vsemi vremenskimi vplivi. Posledica je podaljšana življenjska doba prikolic in to, da je njihova funkcionalnost ohranjena več let.

FOTO: Trisa

Široka ponudba modelov in možnosti

Ker ima vsak uporabnik svoje potrebe in zahteve, je pomembno tudi omeniti, da Palms ponuja zelo širok nabor modelov gozdarskih prikolic. Nosilnost, ki jo lahko ima gozdarska prikolica Palms, je od 2.000 kg pa vse do 15.000 kg, kar je seveda odvisno od izbranega modela. Zato lahko izberete model, ki bo najbolj ustrezal vašemu delu in terenu, na katerem delujete. Tudi pripadajoča dvigala so zelo različna. Dvigala segajo od 4,2 pa vse do 10,1 m, tako da se prilagodijo specifičnim nalogam, kadar razkladate in nakladate les.

Vsak gozdar je vajen določenega sistema dela ali pa daje prednost nekaterim načinom upravljanja dvigal. Palms ima sicer v ponudbi dve različni možnosti dvigal: klasična L- in zložljiva Z-dvigala. Poleg lastnosti, ki jih imata gozdarska prikolica in posamezno dvigalo, je pomembno tudi, kako ga upravljamo. Zato podjetje Palms omogoča različne opcije upravljanja dvigal in s tem uporabniku popoln nadzor nad delom. Na voljo imate mehanski, elektromehanski in električni način upravljanja. Dodatno je na voljo tudi daljinsko upravljanje dvigala, zato je delo še bolj varno pa tudi fleksibilno. Moč in hitrost delovanja dvigal Palms se izkažeta kot velika prednost v primerjavi s konkurenčnimi izdelki, saj je z dobrim dvigalom nakladanje in razkladanje lesa hitrejše in tudi bolj učinkovito.

Profesionalna raba

Čeprav so gozdarske prikolice primerne za večje in manjše uporabnike, je večina, kar 80 % gozdarskih prikolic Palms v lasti profesionalnih gozdarjev. To pomeni, da je gozdarska prikolica v lasti profesionalnega gozdarja v vsakodnevni uporabi in mora zdržati velike obremenitve in biti učinkovita v zahtevnih delovnih razmerah. To je dokaz, da so prikolice zares vrhunske, saj izpolnjujejo visoke zahteve profesionalne rabe.

FOTO: Trisa

Posebej pomembna prednost, ki jo ima gozdarska prikolica Palms, je njena prilagodljivost za uporabo z manjšimi traktorji, kar omogoča učinkovito delo tudi lastnikom manjših kmetijskih strojev. Drugi proizvajalci tovrstnih prilagoditev ne ponujajo, kar je še ena pomembna prednost Palmsa v primerjavi s konkurenco.

Hitri dobavni roki in vrhunski servis

Čeprav so gozdarske prikolice izredno trpežne, lahko pride do poškodbe. Tudi v tem primeru je podjetje Palms izredno ažurno, saj se ponaša s hitro dobavo nadomestnih delov in izjemno servisno podporo. Ponujajo servis na terenu, zato da so morebitne težave hitro odpravljene, kar je zelo pomembno posebej za profesionalne uporabnike, pri katerih gozdarska prikolica ne more dlje časa ostati pokvarjena, saj to pomeni izpad dela. Zanesljivost in hitrost servisa sta lastnosti, ki proizvajalca prikolic Palms postavljata pred konkurenco.

Zaključek

Gozdarske prikolice Palms so sinonim za kakovost, zanesljivost in inovacije v gozdarski industriji. S skoraj 30-letno tradicijo, uporabo vrhunskega švedskega jekla in posebnega premaza ter široko ponudbo modelov in dvigal so idealna izbira za profesionalne gozdarje in manjše uporabnike, ki iščejo učinkovitost in moč. V Sloveniji so s pomočjo podjetja Trisa d. o. o. postali vodilni ponudnik gozdarskih prikolic, z več kot 1500 zadovoljnimi uporabniki in hitro servisno podporo pa zagotavljajo brezskrbno in zanesljivo uporabo.

Za vse, ki vam je pomembna zanesljiva in zmogljiva gozdarska prikolica, je Palms odlična izbira.

Naročnik oglasne vsebine je Trisa