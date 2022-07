Gradbena podjetja so prihodke povečala za petino

V nadaljevanju preberite:

Gradbena podjetja so lani skupaj ustvarila 6,3 milijarde evrov prihodkov in 156 milijonov evrov neto čistega dobička. Njihovi prihodki so se torej glede na leto prej povečali za dobro petino, neto čisti dobiček pa za skoraj osem odstotkov. Letos gradbeništvo glede na lani še raste, v nebo pa so dvignili tudi gradbeni stroški.

Prihodke je lani povečalo vseh deset največjih gradbenih in inženiring družb. Največ jih je ustvaril Kolektor Koling, in sicer 193,4 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Drugi gradbinec iz skupine Kolektor Gradbeništvo, novogoriški Kolektor CPG, je prihodke povečal za petino, na 145 milijonov evrov. Novomeški CGP pa je ustvaril 180 milijonov evrov, to je 17 odstotkov več kot leto prej. Slednji je lani ustvaril tudi najvišji dobiček v gradbeništvu, 11,9 milijona evrov, kažejo podatki, ki so jih zbrali na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).