Gradbeništvo je lani raslo

Gradbeništvo je panoga, ki je tudi v lanskem pandemičnem letu rasla. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila za 0,4 odstotka višja kot leto prej. Rast se je sicer precej upočasnila, na kar je vplivala zaustavitev investicij turističnih, gostinskih, industrijskih podjetij ...







Vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah je bila namreč za 9,4 odstotka nižja kot leto prej. Po drugi strani je bila vrednost opravljenih del na stanovanjskih stavbah za 14,8 odstotka višja. K rasti v tem segmentu so prispevali večji projekti javnih stanovanjskih skladov, ki na trg prihajajo z novimi najemnimi stanovanji, in tudi zasebni investitorji. K rasti gradbeništva je vplivalo tudi povečanje del na gradbenih inženirskih objektih, in sicer za 2,4 odstotka glede na leto prej, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Zadnji lanski mesec s padcem

V decembru lani se je gradbeništvo skrčilo, tako je bila vrednost opravljenih del za 13,1 odstotka nižja kot novembra in 0,2 odstotka nižja kot decembra 2019. Vrednost opravljenih del na stanovanjskih stavbah je bila na mesečni ravni nižja za 2,8 odstotka, na nestanovanjskih za 13,9 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za kar 17,2 odstotka.



