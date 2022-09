Gradnja drugega tira v živo po facebooku

Podjetje 2TDK je včeraj prenašalo potek del v predoru Škofije in ga predvajalo prek družbenega omrežja facebook. »Za takšno predstavitev smo se odločili zaradi izrednega zanimanja ljudi, da bi si pobliže ogledali naša gradbišča. Taki obiski lahko ovirajo gradbeni proces in so tudi tvegani, kar zadeva varnost, zato smo gradnjo posneli in jo neposredno prenašali iz podzemlja,« je povedal predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka in dodal, da si je že do včeraj popoldan posnetek ogledalo več kot 1500 radovednežev.

Boris Šuligoj

Potek gradnje novega tira do Kopra zanima številne strokovnjake, organizacije in združenja, šole, študente, novinarje in druge, tudi ljudi iz tujine. Če bi ugodili vsem, bi to pomenilo resno oviro pri delu. Zato so včeraj po facebooku neposredno prenašali dogajanje z gradbišča glavne cevi osmega predora. Vodja tehničnega sektorja 2TDK Marko Žitnik je pojasnil, da gre za cev, ki je že 1300 metrov dolga in jo kopljejo delavci Kolektorja CPG. Pokazali so potek del približno četrt ure po miniranju enega od krakov, v katerem odkopljejo tri metre kalote, zgornjega dela predorske cevi. Pojasnil je, kako sidrajo in z jeklenimi mrežami ter betonom utrjujejo novonastale stene predora, kako odvažajo odkopani material in vpihujejo svež zrak ter hkrati z njim izpihujejo slab zrak iz predora. V predorih je stalna temperatura zraka približno 22 stopinj. V južnem delu predora Škofije izkop poteka bistveno hitreje od pričakovanj, saj v enem dnevu izkopljejo od devet do 12 metrov kalote. Z določenim zamikom kopljejo tudi spodnji del predorske cevi (stopnico), kasneje pa bodo cev še ustrezno izolirali pred vplivi vode in jo obzidali z betonom. Po nekaterih ocenah bi cev v predoru Škofije lahko prebili že januarja ali najkasneje februarja 2023.

Tresljaji in ropotanje

kratijo spanec krajanom

Veliko večje težave so pri gradnji iste cevi s severne strani, to gradijo turški gradbinci Yapi Merkezi. Ta del cevi ne cevi, vendar zdaj kopljejo na dan le po 2,5 metra. Znašli so se skoraj natanko pod vasjo Plavje (krajevna skupnost Škofije), tu pa se gradbišče na celotni trasi najbolj približa kakemu naselju in prebivalcem. Krajani Plavij so zaradi tresljajev in ropotanja ogorčeni in jezni. Približno 20 hiš je le 30 metrov nad predorom in zaradi tega ne morejo spati. Večkrat so že poklicali policijo, protestirajo pri ustreznih občinskih službah in pri 2TDK.

Iz 2TDK so nam povedali, da so med 22. uro in šesto zjutraj prekinili miniranje, vendar je razbijanje z udarnim kladivom za mnoge še bolj moteče, saj traja ves čas, medtem ko minirajo le štirikrat ali petkrat na dan. Vse prebivalce pred vsako eksplozijo opozorijo s SMS-sporočilom na telefon. Predsednik sveta KS Škofije Matjaž Čok nam je povedal, da potekajo z občino in predstavniki 2TDK konstruktivni pogovori o tem, kako bi kar najbolj omilili vplive z gradbišča. V 2TDK so prisluhnili pritožbam in pripravili nekaj učinkovitih ukrepov, ki jih bodo v torek predstavili krajanom. Pavle Hevka predvideva, da bodo kopali tik pod vasjo (blizu nje) še 40 dni, potem pa se bodo dela premaknila že toliko dlje in bodo manj moteča.

Toda krajani s tem še niso povsem zadovoljni. Mislijo, da bi morala občina na račun njihovega trpljenja poskrbeti za kakšno infrastrukturno izboljšavo, ki jim bo olajšala življenje. Predvsem pa hočejo od 2TDK zagotovila, da bodo uporabili takšno tehnologijo gradnje tirov v predoru, da potem ne bodo žrtve voženj tovornih vlakov. Uporabili naj bi vse na svetu znane tehnološke možnosti, da jih vsaj kasneje, ko bo tir v predoru zgrajen, vlaki pod naseljem ne bodo zbujali tako, kot jih zbujajo zdaj gradbinci.

Gradnja predorov Lokev

in Beka vse bolj zamuja

Sicer pa na večini gradbišč drugega tira poteka gradnja normalno kljub odkritim podzemnim kraškim jamam. Vse bolj pa zamuja gradnja predorov Lokev in Beka. Eden od razlogov je ta, da turšk izvajalci del še zmeraj počasi prejemajo dovoljenja za tuje delavce. Oba predora bosta imela 25,4 kilometra cevi, doslej pa so jih izkopali nekaj več kot tri kilometre. Iz Glinščice bodo v oba predora zares zakopali šele oktobra.