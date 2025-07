GrECo prevzel škofjeloško družbo Sipos

Skupina GrECo, vodilni neodvisni svetovalec za tveganja in zavarovalni posrednik v srednji in vzhodni Evropi s sedežem na Dunaju, je prevzela škofjeloško družbo Sipos posredovanje zavarovanj, ki je uveljavljen zavarovalni posrednik v družinski lasti in sedežem v Sloveniji.

Strateški prevzem, kot so navedli v sporočilu za javnost, krepi položaj GrECa v Sloveniji in izboljšuje zmogljivosti storitev v ključnih panogah, obenem pa ga postavlja na vodilno mesto na področju korporativnega zavarovalnega posredništva v Sloveniji.

Skupina GrECo upravlja 69 hčerinskih družb v 21 državah z več kot 1200 zaposlenimi, prek družbe GrECo nova pa je globalno zastopana v več kot 200 državah. Slovenska pisarna GrECo, ki deluje od leta 1992, pa se je iz zavarovalnega posrednika razvila v strateškega svetovalca za upravljanje tveganj. GrECo Slovenija ima pisarni v Ljubljani in Novi Gorici, zaposluje pa 12 strokovnjakov.

Damir Pelak, generalni direktor GrECo Slovenija. FOTO: Leon Vidic/Delo

, generalni direktor GrECo Slovenija, je ob tem poudaril, da je omenjeni prevzem za GrECo naravna izbira, saj jim podjetje Sipos prinaša poglobljeno lokalno strokovno znanje, močno bazo strank in ugled odličnosti. »Skupaj bomo vodili slovenski trg korporativnih zavarovanj in še naprej zagotavljali prilagojene, visokokakovostne rešitve za naše stranke.«

Kot še navajajo, je skupni promet obeh podjetij v letu 2024 znašal več kot 2,5 milijona evrov, s čimer je nastala močna platforma za prihodnjo rast in inovacije.

Nove priložnosti

Podjetje Sipos je leta 2006 ustanovil Jurij Mravlja in je že skoraj dve desetletji zaupanja vreden partner na slovenskem trgu korporativnih zavarovanj. »Podjetje je posebej znano po svojem strokovnem znanju na področju javnih razpisov, bolnišničnih zavarovanj in industrijskih sektorjev, kot je plastika, z močnimi zmogljivostmi na področju premoženjskih zavarovanj, splošne odgovornosti in odgovornosti za izdelke ter zavarovanja voznih parkov.« Sipos, ki zaposluje osem strokovnjakov in trenutno posluje iz Škofje Loke, se bo kmalu preselil v Kranj.

Ob podpisu pa je Jurij Mravlja, ustanovitelj in lastnik Siposa, poudaril, da je združitev moči z GrECo odlična priložnost tako za njihove stranke kot tudi za zaposlene, saj delijo enake vrednote in zavezanost k odličnosti storitev. »To partnerstvo nam omogoča, da izkoristimo mednarodno mrežo in vire GrECo, hkrati pa še naprej zagotavljamo osebno pozornost, ki jo naše stranke cenijo,« je še dodal.

In kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je omenjeni prevzem del širše strategije GrECo za širitev svojega vpliva po srednji in jugovzhodni Evropi. Po nedavnih širitvah v Grčijo, na Ciper, v Severno Makedonijo ter Bosno in Hercegovino pa integracija Siposa dodatno dokazuje zavezanost GrECa lokalnemu strokovnemu znanju, podprtemu z mednarodno močjo.