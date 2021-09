Hisense Europe v zadnjih 14 mesecih ustvarja dobiček

Vzpostavili globalni razvojni center

Skupina Hisense Europe je lani ustvarila slabi dve milijardi evrov prihodkov od prodaje, proizvodna družba Gorenja pa 1,19 milijarde evrov, kar je 42,3 odstotka več kot leto prej, so sporočili iz velenjskega proizvajalca bele tehnike.Hisense Europe, ki zajema vse proizvodne, storitvene, prodajne in hčerinske družbe kitajske skupine v Evropi, je bila ustanovljena lani. Več kot 97 odstotkov prihodkov je skupina lani ustvarila v osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov. Milijardo prihodkov od prodaje so ustvarili na trgih zahodne Evrope, dobrih 800 milijonov evrov v vzhodni Evropi ter preostanek v ostalem svetu.Skupina Hisense Europe je leto zaključila z 12,8 milijona evrov izgube, izguba Gorenja pa 11,5 milijona evrov, kar pa je za 48 milijonov evrov boljši rezultat kot v letu 2019. Na poslovanje je močno vplivala pandemija novega koronavirusa. »Znatno boljši rezultati poslovanja se nadaljujejo vse od junija 2020, saj od takrat skupina Hisense Europe ves čas ustvarja dobiček. Prav tako smo v Hisensu v 2020 povečali tržni delež v Evropi na 3,7 odstotka, tako skupno v segmentu gospodinjskih aparatov, kot tudi v prav vseh izdelčnih skupinah, največ v segmentu hladilno-zamrzovalnih aparatov. Tudi v letu 2021 smo tržni delež še naprej povečevali,« so še sporočili.Lani junija so v Velenju vzpostavili Hisensov globalni razvojni center za kuhinjske aparate, v katerega še vedno zaposlujejo inženirje, diplomirane inženirje in magistre strojništva, elektrotehnike, mehatronike in računalništva.V skupini Hisense Europe so lani v raziskave in razvoj vložili 42 milijonov evrov, od tega skoraj 12 milijonov v razvoj novih izdelkov.