Hitri vlak bo v Koper pripeljal leta 2026

Glede trase tira že dolgo ni več dvomov

Uprava 2TDK bi prevzela prostorsko umeščanje vzporednega tira ob novem tiru Divača - Koper.

Bo z deponijami res 40 milijonov prihrankov?

Koper – »Pohvaliti moram Državno revizijsko komisijo, ker je hitro rešila sedem pritožb glede usposobljenosti podjetij za gradnjo drugega tira. Tokrat ni priznala sposobnosti niti štirim kitajskim podjetjem. Zdaj predvidevamo, da bomo pred poletjem podpisali izvajalsko pogodbo in da se bomo v Koper s hitrim vlakom pripeljali leta 2026,« tako optimističen je bil predsednik uprave 2TDKna srečanju z novinarji.Državna revizijska komisija (DKOM) je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo štirih kitajskih podjetij (s skupino China Gezhouba sodeluje tudi slovenski partner Ginex International, sicer pa še: China Communications Constructions Co., China Railway Group in China State Construction Engineering Corp.). DKOM je odločila, da ima naročnik po zakonu o javnem naročanju možnost omejiti sodelovanje podjetjem tretjih držav, če nimajo sklenjenega sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU. »O morebitnih omejitvah sodelovanja podjetij iz tretjih držav se lahko naročnik odloči sam. DKOM je ugotovila, da Kitajska ni podpisnica sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima niti s Slovenijo niti z EU sklenjenega sporazuma o dostopu do konkretnega javnega naročila,« so sporočili iz DKOM.Uprava 2TDK bo v ponedeljek sprejela nov (tretji) sklep o usposobljenosti najverjetneje samo treh podjetij od prijavljenih na dva sklopa gradnje tira Divača–Koper. Za češki Metrostav (ki kandidira skupaj z GGD in CGP Novo mesto) se je v revizijskem postopku namreč odkrilo, da ni predstavil točnih podatkov o svoji usposobljenosti. Po ponedeljkovem sklepu bo vseh začetnih 15 kandidatov imelo osem delovnih dni časa za vložitev novega revizijskega zahtevka (do 11. januarja). Takrat pa bodo pritožbene možnosti precej bolj omejene, saj je o večini ugovorov že bilo odločeno v prvih dveh krogih revizijskih postopkov. Če bo DKOM o novih pritožbah lahko odločila februarja, bodo na začetku marca pri 2TDK odprli finančne ponudbe treh ponudnikov (Strabag, Cengiz in Kolektor CPG) iz druge faze javnega naročila, v katerem bo v primeru popolne ponudbe edino merilo za pridobitev posla najnižji ponujeni znesek. Odločitev o izvajalcu bi lahko dobili že marca ali aprila, ob upoštevanju pritožbenih postopkov pa bi podpis izvajalske pogodbe res lahko sledil do junija 2021.Pavle Hevka zatrjuje, da se namerava uprava v Koper s hitrim vlakom pripeljati že leta 2026, ker nameravajo pospešiti določene postopke gradnje. Zato hitijo pripravljati tretjo fazo javnega naročanja za gradnjo tirov, elektrostrojne in telekomunikacijske opreme. V to sodi tudi izdelava deviacijskega tira pri Divači, ki naj bi jo začeli že leta 2021, preostalih del pa naj bi se lotili leta 2023 in zanje načrtujejo 135 milijonov evrov. Prva dva dela trase naj bi po sedanjem investicijskem programu stala okoli 700 milijonov evrov (dražji sklop je kraški – stane približno 414 milijonov evrov, cenejši istrski pa 286 milijonov evrov).Pavle Hevka trdi, da glede trase ni nobenega dvoma več, kljub temu želi 2TDK hkrati z iskanjem izvajalca in oddajo del urediti še veliko drugih nalog. Najprej bi radi izdelali novelacijo investicijskega programa in tako dobili natančnejši in aktualnejši končni znesek za dograditev novega tira. Druga prednostna naloga, za katero bo potrebna sprememba zakonodaje, je, da bi 2TDK rad prevzel tehnično pripravo prostorske dokumentacije za dvotirnost proge. Za to bo nujna reorganizacija in sistemizacija podjetja, tako da bi poleg 34 zaposlenih dodatno zaposlili več strokovnjakov, ki bi namesto DRSI lahko izdelali dokumentacijo za prostorsko umeščanje in sprejetje dopolnjenega DPN za dvotirno progo. Gradnja vzporednega tira (in ukinitev starega tira) naj bi po sedanjih ocenah stala od 350 do 400 milijonov evrov.Pri izdelavi novelacije naložbenega programa je pomembno, kako bo s prihranki za odlagališča materiala. Prejšnja uprava je trdila, da bi uporaba opuščenega kamnoloma Črnotiči (last Salonita Anhovo) projektu zagotovila 40 milijonov evrov prihrankov, Pavle Hevka pa je včeraj pojasnil, da to ni dokončno, saj Salonit Anhovo zahteva 28 milijonov evrov odškodnine, vendar dogovori o teh zahtevah še potekajo. Neznanka so tudi aneksi, ki jih zahtevata Kolektor CPG in Euroasfalt Sarajevo za dodatna in nepredvidena dela pri dostopnih cestah. Hevka je povedal, da so v dosedanjih pogajanjih višino zahtevkov znižali s treh na 1,3 milijona evrov, vendar pogajanja in preverjanja nastalih stroškov (ali odbitkov) niso končana.Z georadarji so preverili debelino plasti asfalta in na dveh kilometrih do zdaj ugotovili, da je plast položenega asfalta do dva centimetra tanjša. Prav tako bi radi razčistili, zakaj je projektant (Lineal) za približno eno tretjino cene napačno izračunal površino lesa, ki ga je treba posekati na trasah dostopnih cest. Projektant je določil geotehnična sidra, ki jih je treba vgraditi, a je hkrati izdelovalec teh sider prav ta isti projektant. Zaradi vsega tega je 2TDK protestiral tudi pri nadzorniku del – inženirski družbi DRI.