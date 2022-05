Hitro polnjenje skladišč umirja cene plina

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so cene nafte blizu letošnjega vrha, pa se je na evropskem veleprodajnem trgu nekoliko umirila cena zemeljskega plina. Umiritev je predvsem posledica razmeroma hitrega polnjenja skladišč, hkrati pa povečani nakupi zalog za zimo verjetno tudi vzdržujejo višjo ceno tega energenta. Nas še mora skrbeti ali bo imela EU pozimi dovolj energenta? Kakšna je cena plina v EU in drugod po svetu? Kaj vse to pomeni za Slovenijo?