Hočejo dostojno živeti, dokler so še rudarji

Predstavniki sindikatov in Energetske zbornice Slovenije so ta teden v prostorih Premogovnika Velenje (PV) začeli pogajanja o tarifnem delu h kolektivni pogodbi premogovništva. V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so po prvem srečanju zapisali, da glede na to, da delajo v panogi, ki so ji »šteti dnevi, nikakor ne morejo pristati na prag revščine, preden se nas odkriža«. V PV in Sindikatu pridobivanja energetskih surovih Slovenije (SPESS) do konca pogajanj teh ne bodo komentirali.

Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnji teden, v SDRES pa pišejo, »da so pogajalci na zelo različnih bregovih glede dejanske rasti življenjskih stroškov. V SDRES vztrajamo pri stališču, da so se zaradi podražitev in zamrznitve plač v PV naše plače realno znižale za vsaj 15 odstotkov. To nesorazmerje, ki ga je povzročil predvsem škodljiv dogovor, ki ga je podpisal sindikat SPESS-PV s poslovodstvom PV, je treba odpraviti.«

To sicer ni povezano s tarifnim delom panožne kolektivne pogodbe, o katerem pogajanja dejansko tečejo. Tarifni del morajo namreč pogajalci vsako leto uskladiti do konca novembra, opozarja predsednik SPESS-PV Simon Lamot: »Zdaj se pogovarjamo samo to, ali se nam bo uspelo dogovoriti o dvigu najnižjih osnovnih plač. Če se nam ne bo, pride do avtomatske eskalacije.« Dodal je, da je vse to že zapisano v panožni kolektivni pogodbi. Da je njen tarifni del začel veljati, pa so morali sprejeti splošni akt, je še poudaril Lamot: »Tam smo za obdobje štirih let v resnici morali vezati avtomatsko eskalacijo na doseganje poslovnih rezultatov. Februarja smo dali poziv na vodstvo premogovnika, da začnemo pogajanja o izredni uskladitvi osnovnih plač. Drugi sindikat je to zamudil in zdaj išče svojo priložnost.«

Pogajanj o tarifnem delu panožne kolektivne pogodbe pa Lamot ne komentira: »Dogovorili smo se, da dokler pogajanj ne končamo, ne dajemo izjav za javnost. Že leta 2018 smo imeli iste probleme, delodajalska stran je skoraj prekinila pogajanja in prekiniti je hotela kolektivno pogodbo prav zaradi soloakcij sindikata; ta se danes spušča v naš sindikat, češ da smo krivci za vse, pa ni ravno tako.«

To je priložnost

Čeprav so po srečanju poslali sporočilo za javnost, predstavnik SDRES Asmir Bećarević noče predstaviti konkretnih zahtev: »Dogovorili smo se, da o vsebini pogajanj ne bomo razpravljali v javnosti. V SDRES se bomo potrudili, da odpravimo škodljivi dogovor, ki nam je zamrznil plače pred tremi leti, tudi na teh pogajanjih na ravni dejavnosti. Vsi pogajalci za to pogajalsko mizo smo namreč zaposleni v družbah HSE oziroma skupine PV. Vodja pogajalske skupine na strani energetske zbornice je generalni direktor PV. Glede na to, da smo edini delujoči premogovnik, kolektivna pogodba dejavnosti v bistvu velja samo za družbe v skupini PV.«

Kot so še sporočili iz SDRES, »knapi ne moremo privoliti in ne bomo privolili v varčevanje na naš račun, da bomo v službi trgali hrbtenice in delali v treh izmenah skoraj vse dni v tednu, da bi Sloveniji zagotovili zanesljivo preskrbo z energijo, popoldne pa gledali v denarnice in varčevali pri osnovnih življenjskih potrebščinah, da si bomo energijo, ki jo proizvajamo, sploh lahko privoščili«. SDRES je sicer reprezentativni sindikat na ravni dejavnosti, ni pa reprezentativen v PV, tam je 80 odstotkov zaposlenih članov SPESS. V PV pogajanj in odzivov SDRES ne komentirajo, kot so zapisali, so se tako dogovorili »z vsemi deležniki, ki v pogajanjih sodelujejo, vendar se SDRES svojega dela dogovora, žal, ni držal«.