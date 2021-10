Hrvaška namerava obnoviti tretjino železnic

V nadaljevanju preberite:

Tako kot Slovenija tudi Hrvaška pospešeno vlaga v posodobitev železnic. Cilj hrvaške vlade je do leta 2030 doseči evropsko raven železnic, pri čemer je skupna vrednost predvidenih projektov 5,4 milijarde evrov, je dejal minister za infrastrukturo Oleg Butković. Kaj bodo obnavljali sosedi? Kakšne so priložnosti za slovenska podjetja? Kje so težave? Kakšna je primerjava s Slovenijo?