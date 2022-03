Hrvaški kapital upešno privablja slovenske startupe

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je še vedno med zmernimi inovatorkami na evropski lestvici. Tradicionalno nizki so izdatki za raziskave in razvoj, obseg izdatkov skladov tveganega kapitala pa se je od leta 2014 za kar polovico zmanjšal. V tem času so južni sosedje preuredili področje startupov in žanjejo zavidljive uspehe. Na Hrvaško odhaja vse več slovenskih zagonskih podjetij, saj je okolje čez Kolpo ugodnejše za kapitalske dobičke, več je investicijskih skladov.