Hrvati čedalje bolj prevzemajo skupino Mercator

Mercator je decembra lani svoji lastnici Fortenovi prodal hrvaško družbo Mercator H, ki so jo pripojili trgovski družbi Konzum. Po podobni poti bi lahko šla druga Mercatorjeva podjetja v regiji. Fortenova vse bolj integrira Mercator in konsolidira maloprodajo v regiji, del tega procesa je tudi delna menjava poslovodstva v Ljubljani. Ob tem Mercatorju zaradi povišanja stroškov za energente in plače grozijo likvidnostne težave. Analiziramo podrobnosti o dogajanju v največjem slovenskem trgovcu.