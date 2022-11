HSE bi lahko potreboval dokapitalizacijo

V nadaljevanju preberite.

Holding Slovenske elektrarne mora zaradi začasnega mirovanja Termoelektrarne Šoštanj več električne energije kupiti na trgu, zato bo morda potreboval dokapitalizacijo. »Višina dokapitalizacije bo odvisna od trajanja neobratovanja Teša in tržnih razmer,« pravijo v HSE. Kaj o tem, ali bodo potrebovali dokapitalizacijo, pravijo v HSE in SDH? Kaj se dogaja s cenami elektrike? Zakaj grozi bankrot Premogovniku Velenje in kje so rešitve?