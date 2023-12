HSE je državi vrnil še sto milijonov evrov

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil novih 100 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, sprejetega s sklepom SDH decembra 2022. Skupaj so tako državi vrnili 342 milijonov evrov od 492 milijonov evrov naknadnih vplačil. Preostalih 150 milijonov evrov bo HSE predvidoma vrnil v letu 2024.

»Naknadno vplačilo kapitala, s katerim nam je lastnik konec leta 2022 izkazal zaupanje, se je izkazalo za pravilno odločitev, saj je omogočilo hitro sanacijo likvidnostnih težav, ki so bile posledica cenovnih nihanj na evropskih trgih ter izpada v proizvodnji skupine HSE. Tako se je poslovodstvo lahko posvetilo optimizaciji poslovanja in izboljšavi poslovnih procesov, posebno pozornost pa ves čas namenjamo obvladovanjem tveganj, povezanih s proizvodnjo in prodajo električne energije,« so sporočili s HSE in dodajao, da vlagajo predvsem v izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn, hidroelektrarn ter v vlaganje v vodikove tehnologije: »Potencial pa smo prepoznali tudi v geotermiji in biomasi ter uvajanju novih tehnologij, povezanih s fleksibilnostjo, digitalizacijo, uporabo pametnih omrežij, hranilnikov in virtualnih elektrarn.«