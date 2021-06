Huawei bo Srednjo in Jugovzhodno Evropo oskrboval iz Slovenije

Histro Zhang, generalni direktor Huawei Technologies Slovenia, pravi, da naložba prinaša približno 40 novih delovnih mest v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic/Delo



Slovenija je privlačna za logistiko

Kitajski Huawei bo v Sloveniji vzpostavil osrednji regijski logistični center za 19 trgov Srednje in Jugovzhodne Evrope. Skladišče bodo zgradili v bližini brniškega letališča, ki ga bodo oskrbovali iz Luke Koper.Namen te odločitve je dodatna optimizacija transportnih poti izdelkov namenjenih na okoli 19 trgov jugovzhodne Evrope. Multiplikativna vrednost te odločitve znaša več deset milijonov evrov ter nova delovna mesta, so sporočili iz Huaweia.Povečanje skladiščnih zmogljivosti, ki jih Huawei vzpostavlja v bližini Brnika, bo potekalo v dveh korakih. Najprej bodo izvedli razširitev na 4000 kvadratnih metrov, v drugem koraku pa na 6000 kvadratnih metrov, so še dodali.Kot so pojasnili, bo odločitev za vzpostavitev logističnega vozlišča preusmerila transportne tokove njihovega blaga skozi pristanišče v Kopru in brniško letališče za 13 držav EU in šest držav zunaj EU. Vrednost te naložbe ocenjujejo na okoli devet milijonov evrov na leto s potencialom za nadaljnjo rast.»Dejstvo, da se je Huawei odločil za to strateško poslovno odločitev o vzpostavitvi evropskega tranzitnega skladišča v Sloveniji, ki bo pokrivalo okoli 19 trgov, znova dokazuje, kako privlačna je Slovenija v logističnem smislu. Huawei prepoznava strateški položaj koprskega pristanišča, usposobljeno osebje in storitve v Sloveniji. Slovenijo uvrščamo na naš seznam strateških logističnih vozlišč,« je odločitev pojasnila regijska direktorica Huaweia za carinsko skladnost v EvropiHuaweijeva dolgoročna zavezanost slovenskemu trgu je z odločitvijo o vzpostavitvi regijskega logističnega vozlišča za Srednjo in Jugovzhodno Evropo po besedah direktorja Huawei Sloveniaše dodatno okrepljena: »Odločitve, da je bila Slovenija izbrana za regijsko logistično središče, smo v slovenski podružnici Huawei še posebej veseli, saj to pomeni tudi približno 40 novih delovnih mest v Sloveniji, s katerimi posredno in neposredno dosegamo že več kot 160 zaposlenih. Ta odločitev kaže tudi priznanje Sloveniji kot strateški lokaciji in trgu za Huawei ter ob tem dodatno krepi pozicijo Slovenije na strateškem zemljevidu več kot 170 trgov, kjer je Huawei prisoten.«