Denarnice potrošnikov so široko odprte, priliv DDV rekorden

Močna rast cen, visoka stopnja zaposlenosti, sprostitev po dveh letih omejitev in kopičenje zalog v strahu pred težavami zaradi vojne v Ukrajini so v prvih štirih mesecih prinesli rekordne prilive davka na dodano vrednost v državno blagajno. To je izziv za javne finance, saj menjava vlade lahko pomeni tudi veliko rast javne porabe.

Koliko evrov davka na dodano vrednost se je v prvih štirih mesecih nateklo v državno blagajno? Bo trenutna visoka potrošnja zdržala do konca leta in kakšno tveganje za javne finance predstavlja menjava vlade?