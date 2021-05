Inflacija je tu, ne vemo pa, ali za dlje časa

V nadaljevanju preberite:

Ameriška inflacija je aprila poskočila na 4,2 odstotka. To je najvišja letna rast ameriških cen po letu 2008. Cene ameriških nepremičnin so v zadnjem letu dni porasle za 12 odstotkov. Tudi cene surovin so se po vsej zemeljski obli močno dvignile. Pogosto omenjeno je pomanjkanje računalniških čipov, ki povzroča zastoj v avtomobilski proizvodnji prav v času močnega skoka povpraševanja.