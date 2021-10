Inflacija se zbuja iz desetletnega sna

V nadaljevanju preberite:

Zadnja leta Jugoslavije in prva leta samostojne države je zaznamovala skokovita inflacija, ki se je spet obudila med letoma 2006 in 2008. Sledilo je obdobje nizke inflacije, v prihodnjem srednjeročnem obdobju pa bo ta kazalnik spet pomemben. Čeprav je inflacija predvsem posledica pretežno logističnih neravnovesij ob hitrem okrevanju po epidemiji, bi se zaradi podražitev lahko pojavil pritisk na zvišanje stroškov dela. To pa bi posledično lahko sprožilo spiralo rasti cen, ki si je regulatorji (centralne banke) nikakor ne želijo.