Inflacija v evrodeželi decembra znova navzgor

Letna inflacija v evrskem območju se je decembra rahlo povzpela, in sicer z 2,4 na 2,9 odstotka. Glavna vzroka za ta zasuk sta očitno predvsem tehnična, prenehanje vladnih subvencij v nekaterih državah in učinek lanske osnove. S tem se potrjujejo decembrske napovedi v evrodeželi, da bo inflacija verjetno najprej nekoliko višja, preden se bo vzdržneje zniževala proti dvoodstotnemu inflacijskemu cilju. Hkrati pa se s tem znižuje tudi verjetnost, da bo Evropska centralna banka že kmalu letos začela agresivno zniževati obrestne mere.

Med državami, kjer je bila letna rast cen decembra višja kot mesec prej, so med drugim Nemčija (porast z 2,3 na 3,8 odstotka), Avstrija (s 4,9 na 5,7 odstotka) in Francija (s 3,9 na 4,1 odstotka), še izhaja iz podatkov Eurostata. Na sosednjem Hrvaškem so imeli decembra 5,4-odstotno inflacijo, med državami evrskega območja pa so imeli najvišjo, 6,6-odstotno letno rast cen na Slovaškem.

V Sloveniji inflacija navzdol

In Slovenija? Na Sursu so z objavo podatkov pohiteli že 29. decembra in izračunali, da se je inflacija po evropsko primerljivih podatkih (po metodologiji HICP) znižala s 4,5 na 3,8 odstotka. Če pa se vmes trošarine in davščine ne bi spremenile, bi bila naša letna inflacija še nekoliko nižja, 2,5-odstotna, so še ugotovili naši državni statistiki. Višje trošarine in davščine so jo tako zvišale za kar 1,3 odstotne točke. Po metodologiji Sursa, ki se sicer uporablja za domače izračune, pa se je medletna inflacija pri nas decembra prav tako znižala, s 4,9 na 4,2 odstotka.