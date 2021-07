Inflacija v tem trenutku še ni dolgoročni problem

V nadaljevanju preberite:

Finančni trgi podrobno secirajo vsako potezo centralnih bank in reagirajo na podlagi informaciji. Ameriška centralna banka Fed pričakuje, da se bo gospodarstvo krepilo in da se bo inflacija dvignila s prenizke na normalno oziroma ciljno stopnjo, kot jo imenujejo centralni bankirji.



Gospodarstvo v ZDA je v prvem četrtletju letos zabeležilo 6,4-odstotno rast, počasi pa okreva tudi Evropa, ki se odpira in zaenkrat še nadzira potek pandemije in nove različice virusa. Fed v svojih napovedih že omenja dvig obrestnih mer in manj ohlapno monetarno politiko v naslednjem letu.