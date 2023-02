Inovacijski center v Velenju razvojno središče Hisensa

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar in predsednik uprave Hisense Europe Hanson Han sta danes uradno odprla Inovacijski center Hisense Europe v Velenju. Da so raziskave in razvoj ključni načrt Hisensa pri doseganju večje konkurenčnosti, dokazuje dejstvo, da so število zaposlenih na tem področju v zadnjih treh letih povečali s 430 na 610, od tega jih je večina, 470, zaposlenih v Sloveniji.

Inovacijski center so zasnovali tako, da skupaj delajo zaposleni iz raziskav in razvoja, oblikovanja in produktnega vodenja. Kot je dejal član uprave Hisense Europe za področje raziskav in razvoja dr. Boštjan Pečnik, so želeli vzpostaviti »arhitekturne pogoje, v katerih bodo lahko sodelavci na projektih dobro sodelovali in kjer bo možno enostavno uvajati agilne metode razvoja izdelkov. Inovacijski center je ključna stvar, na osnovi katere bomo lahko gradili našo konkurenčnost v prihodnosti.«

Da je tak način dela velika prednost, je poudaril eden izmed tam zaposlenih, vodja produktnega vodenja za pomivalne stroje, Uroš Dernovšek: »Pol leta že delujemo na ta način. Prednost je, da smo tu vsi povezani. Od ideje do izvedbe je zelo skrajšan čas. Vsi smo tu, vsi vemo, v kateri fazi je projekt, kar je velika prednost. Ne izgubljamo več časa z elektronsko pošto.«

Po Pečnikovih besedah se razvojni časi zaradi takega načina dela skrajšajo v povprečju za 30 odstotkov: »Dnevna interakcija med zaposlenimi prinaša zelo veliko učinkovitost, dodano vrednost in novih aktivnih idej. Prepričan sem, da ta metoda prinaša veliko inovacij, je učinkovitejša, poleg tega pa celotna ekipa, ki dela na projektu, dela kot tim. Res živijo za izdelek.«

Predsednica Nataša Pirc Musar se je pogovorila tudi z razvojnimi inženirji, ki so ji zagotovili, da so vse tehnologije, ki jih razvijajo, zelene. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Milijoni za razvoj

Hisense Europe je v inovacijski center vložil 2,1 milijona evrov, za vlaganja v raziskave in razvoj pa bodo letos namenili okoli 45 milijonov evrov ali skoraj 20 odstotkov več kot lani. Sam inovacijski center pa je del večjega, 39 milijonov evrov vrednega projekta razvoja novih generacij izdelkov, ki ga je na podlagi zakona o spodbujanju investicij potrdila tudi država, zato lahko izkoristijo sofinanciranje v višini devet milijonov evrov. V okviru projekta, ki bo trajal do konca leta 2024, bodo razvili nove generacije izdelkov, modernizirali proizvodnjo in razširili laboratorijske kapacitete.

Kot je povedal Pečnik, so v družbi v treh letih na evropskem trgu tržni delež povečali iz 3,3 odstotka na pet odstotkov. Dodal je, da so tri četrtine njihovega prodajnega asortimenta mlajše od treh let, četrtina pa bo nova v prihodnjih dveh letih. Da vse to lahko dosegajo, so ključni kadri in vlaganje vanje. Število visokokvalificiranih kadrov v Sloveniji so v zadnjih treh letih povečali za 130. Zaposlovali so večinoma na področjih, ki so ključna za tehnološko konkurenčnost, je dejal Pečnik: »To so področja razvoja elektronike, pametnih in povezljivih aparatov, novih produktnih tehnologij.«

V inovacijskem centru so združili področja raziskav in razvoja, oblikovanja in produktnega vodenja. Delovne prostore so vse akustično testirali, so nam pojasnili zaposleni, ki sami ugotavljajo, da je tak način dela učinkovitejši. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nujna cesta in manj težav pri tujcih

Slovenija je danes globalni razvojni center skupine Hisense za razvoj kuhalne tehnike. Tako ne razvijajo le produktov, ki jih bodo proizvajali v Sloveniji, ampak po vsem svetu, nazadnje so razvili produkt, ki ga za ameriški trg proizvajajo v Mehiki. Inženirji v Sloveniji so odgovorni tudi za razvoj vseh premijskih platform in tehnologij za blagovno znamko Asko, večino izdelkov, ki so za evropski trg, razvijejo v Sloveniji. Tu dela 470 strokovnjakov od 610, preostali so še na Švedskem in Nizozemskem. V Sloveniji je večina razvojnih inženirjev v Velenju, okoli 50 jih je v Ljubljani, odpirajo še lokacijo v Mariboru. Prepričani so, da bo v Velenje lažje prišlo še več strokovnjakov, ko bo zgrajena obljubljena hitra cesta.

Ker gre za mednarodno podjetje, večina projektnih timov deluje v angleščini, saj skoraj ni projekta, kjer ne bi sodeloval vsaj en tujec. Tu pa Pečnik opozarja na velike izzive. Pred dobrim mesecem se je od njih poslovil vrhunski strokovnjak, ker jim za njegovo ženo po devetih mesecih ni uspelo urediti vizuma za trajno bivanje v Sloveniji. »Odšel je v Italijo, kjer je bila procedura čisto enostavna in je žena takoj dobila dovoljenje za bivanje,« je dejal Pečnik.