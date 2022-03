Intesa Sanpaolo povečala dobiček, depozite in posojila

Intesa Sanpolo Bank (nekdanja Banka Koper) je lani solidno poslovala in svoj čisti dobiček v primerjavi z letom prej povečala za 38 odstotkov na 17,7 milijona evrov. Banka je lani svojo bilančno vsoto povečala za skoraj 18 odstotkov na skoraj 3,5 milijarde evrov in je s približno 7,2-odstotnim tržnim deležem med srednje velikimi bankami v državi, za največjima NLB in NKBM, izhaja iz objavljenih poslovnih rezultatov.

Lani so obseg posojil povečali za slabih osem odstotkov, od tega posojila podjetjem za dobrih sedem, prebivalstvu pa za nekaj čez devet odstotkov. Obseg donosnih posojil se je zvišal za dobrih devet odstotkov, na 2,2 milijarde evrov, obseg nedonosnih posojil pa se je zmanjšal za skoraj 40 odstotkov, na slabih 33 milijonov evrov. Na drugi strani so v banki za 12 odstotkov povečali obseg depozitov, hranilne vloge gospodinjstev so tako konec lanskega leta znašale milijardo 948 milijonov evrov, vloge podjetij pa 840 milijonov evrov.