Intesa Sanpaolo z več krediti in manjšim dobičkom

Banka Intesa Sanpaolo je lani povečala bilančno vsoto za skoraj desetino na blizu tri milijarde evrov in ustvarila za 12,8 milijona evrov čistega dobička, kar je za 46 odstotkov manj kot leto prej. Povečanje rezervacij za kreditne izgube v višini 4,3 milijonov evrov zaradi epidemije Covid-19 je občutno vplivalo na končni poslovni izid oziroma čisti dobiček, ugotavljajo v peti največji slovenski banki.



Lani so povečali obseg kreditov gospodinjstvom in podjetjem (kjer imajo 8,5-odstotni tržni delež), hkrati pa so za 15 odstotkov znižali obseg nedonosnih kreditov in zvišali količnik kapitalske ustreznosti na blizu 19 odstotkov. V banki so imeli konec lanskega leta za skoraj 2,5 milijarde evrov depozitov, od tega za blizu 1,8 milijarde vlog gospodinjstev in za skoraj 700 milijonov depozitov podjetij.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: