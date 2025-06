Investitorji bi vložili 1,6 milijarde evrov

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za gospodarstvo imajo povpraševanj za 1,6 milijarde evrov investicij, večinoma v širitev in tudi nove obrate podjetij, ki so že v Sloveniji. Pri investicijah prednjači farmacevtska industrija. Kljub tej številki pa je ena ključnih težav slovenskega gospodarstva majhna naklonjenost investicijam. Posledice so manjša gospodarska rast, premajhna rast produktivnosti in upad konkurenčnosti.

Kdo investira in kdo ne?

Kaj kaže statistika glede pomanjkanja investicij?

Kaj so slovenske konkurenčne prednosti in slabosti?

Kakšne načrte glede nacionalnih in regionalnih con imajo na vladi?