Inženirski pogled na sprejemanje nove gradbene zakonodaje

Slovenski inženirji smo v medijih in na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Zapsa) v preteklih tednih opazili koordinirano medijsko kampanjo, uperjeno zoper gradbeno zakonodajo (tj. gradbeni zakon) in predvsem zoper njene spremembe oziroma dopolnitve, ki so trenutno v fazi priprave. Da je treba zakonodajo popraviti in uskladiti s procesi projektiranja, se inženirji strinjamo, a iz drugačnih razlogov.



Sistemska zakonodaja s področja graditeljstva je izjemno kompleksna, saj ureja vse vidike gradnje: od umeščanja objektov v prostor, ureditve prostora, presoje vplivov na okolje in pogojev pridobivanja gradbenega (in drugih) dovoljenj do strokovnih pogojev in pooblastil za vse udeležence v procesu projektiranja in gradnje (to so projektanti, nadzorniki, geomehaniki, izvajalci in drugi strokovnjaki), pogojev same gradnje, vsebine projektne dokumentacije, dokazil ter ne nazadnje pogojev za delovanje inšpekcijskih služb – skratka vse, kar bi lahko vplivalo na grajeno okolje. Gradbena zakonodaja je z vidika posegov tako v naravni kot v urbani prostor izjemno pomembna in zato zelo kompleksna stvar.