Isabelle Durant za vključujoče in zeleno

Od 16. februarja je na čelu Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (Unctad) 66-letna Belgijka Isabelle Durant. Na funkcijo vršilke dolžnosti generalnega sekretarja je bila imenovana potem, ko je njen predhodnik, Kenijec Mukhisa Kituyi, dobrega pol leta pred iztekom je zaključil mandat. Durantova je bila od leta 2017 njegova namestnica. Pričakovati je, da se bo tudi na tej poziciji – tako kot doslej – zavzemala za bolj vključujočo in zeleno mednarodno trgovino ter zagovarjala enakostr spolov. Pri tem ji bodo v pomoč njene bogate izkušnje s področja javnih zadev, medvladnih procesov in zagotavljanja pomoči državam, kot tudi poznavanje odnosov s predstavniki civilne družbe in zasebnega sektorja.