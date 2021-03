Istrabenz plini v prevzem dejavnosti Linde

V nadaljevanju preberite:

Istrabenz Plini je Agenciji za varstvo konkurence priglasil koncentracijo družb GTG plin in Ardoks. Obe družbi se ukvarjata s prodajo plina. V članku lahko preberete, kako veliki sta družbi, koliko imata zaposlenih, kaj počneta in kje sta prisotni. Pa tudi kdo so zdajšnji lastniki družb, ki se prevzemata.