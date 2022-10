Iz garaže v Vodnjanu do prvega hrvaškega samoroga

V nadaljevanju preberite:

Hrvaško tehnološko podjetje Infobip je prvi hrvaški samorog – podjetje, vredno vsaj milijardo dolarjev. Drugo takšno podjet­je pri sosedih je Rimac. »Kot vse dobre zgodbe se je tudi naša začela v garaži, ki pa so v Vodnjanu manj 'fancy' kot garaži, kjer sta začela Apple ali Google,« se spominja soustanovitelj podjetja Roberto Kutić. Največja svetovna tehnološka in druga podjetja so zdaj njihove stranke in prihajajo k njim v to istrsko mestece, kjer ima Infobip, ki je lani ustvaril okoli 1,2 milijarde evrov prihodkov, svoj kampus in glavne prostore. Dan pred našim pogovorom s Kutićem so jih obiskali predstavniki Mete (nekdanjega Faceboo­ka). Zaposlujejo tudi Slovence, vse do direktorskih položajev.