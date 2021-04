Iz Ljubljane bo v Milano vozila italijanska Rdeča puščica

V nadaljevanju preberite:

Slovenske železnice (SŽ) nameravajo v sodelovanju z italijanskimi in madžarskimi povezati z vlakom Ljubljano in Milano ter Budimpešto. Novi železniški povezavi za potniški promet se odpirata z novim voznim redom decembra letos. Lombardijo bo z Ljubljano povezal hitri vlak Rdeča puščica, ki lahko vozi do 300 kilometrov na uro – a ne v Sloveniji.