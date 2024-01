Iz tujine mamijo tudi s tretjino višjimi obrestmi, a previdno pri davkih

V nadaljevanju preberite:

Gospodinjstva imajo na računih slovenskih bank 26,2 milijarde evrov prihrankov. Le 15 odstotkov teh sredstev je končalo v kratkoročnih ali dolgoročnih depozitih, preostali denar pa preprosto leži na računih bank, kjer se, če imate srečo, plemeniti z okoli ničodstotno obrestno mero (v Addiko Bank 0,001-obrestno mero, enako v Gorenjski banki, 0,01 odstotka v Unicredit banki Slovenija, v številnih bankah pa obresti sploh ne dobite), kažejo najbolj aktualni podatki Banke Slovenije.

Medtem banke in hranilnice na kratkoročne vezane vloge, to so tiste do enega leta, ponujajo do triodstotno letno obrestno mero, je pa ta seveda odvisna od ročnosti. Praviloma je tako: krajši je depozit, nižja je obrestna mera.