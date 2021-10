Izbrana komisija za najboljšega finančnega direktorja leta

Svetovalna družba Deloitte bo novembra izbrala najboljšega finančnega direktorja v Sloveniji, ta pa se bo uvrstil na regionalno tekmovanje. Komisija je imenovana, Deloitte pričakuje prve prijave.»Zavedamo se vse pomembnejše vloge finančnih direktorjev, zato smo se v Deloitte Slovenija odločili za zagon natečaja za najboljšega finančnega direktorja leta. Izbrala ga bo neodvisna strokovna komisija na podlagi kakovostnih in količinskih meril, kratkega vprašalnika, izpolnjenega ob prijavi, in javno dostopnih računovodskih izkazov družbe, v kateri je bil finančni direktor zaposlen leta 2020,« so sporočili iz družbe Deloitte. Šestčlansko komisijo sestavljajo:(Zavarovalnica Triglav, d. d.),(Delo, d. o. o.), red. prof. dr.(Ekonomska fakulteta UL),(Banka Intesa Sanpaolo, d. d.),(SAP, d. o. o.) inPraznik (Deloitte Slovenija). »Naslov finančni direktor leta je priznanje vsem dejavnostim in projektom, ki jih finančni direktorji vodijo v okviru svoje funkcije, in temelji na rezultatih, ki jih je njihova družba ustvarila na podlagi teh dejavnosti. Prijave, ki jih zbiramo do 7. novembra 2021, so za kandidate popolnoma brezplačne, poleg izpolnjenega vprašalnika pa morajo vsebovati še kandidatove osebne podatke (ime in priimek, naziv podjetja in življenjepis),« so še sporočili.