Izobraževanje za MSP in mlade

Znanja o digitalnih kompetencah so nujna za vsako malo in srednje podjetje.



Digitalno inovacijsko središče je vzpostavilo platformo v sodelovanju s Facebookom.

Obvladovanje znanj, ki so povezana z uporabo digitalnih orodij, je vse bolj povezano tudi z uspehom na trgu. Medtem ko imajo velika podjetja in sistemi praviloma dovolj močno razvito infrastrukturo, da se z novimi veščinami seznanjajo samostojno, pa so predvsem majhna in srednje velika podjetja v slabšem izhodiščnem položaju.Digitalno inovacijsko stičišče Sloveniji bo v drugi polovici leta, ko Slovenija predseduje EU, poskušalo v projekta Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi tehnologijo približati podjetjem, posameznikom, javnim institucijam in drugim organizacijam.Prejšnji teden je zaživela spletna platforma za izobraževanje malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki je že drugi izobraževalni projekt v sodelovanju s Facebookom.Boost with Facebook je središče za brezplačno in interaktivno spletno izobraževanje, ki je nastalo v sodelovanju s HTTPool, IKT združenjem Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije. Na platformi bodo zbrani spletni seminarji o prisotnosti na spletu, ustvarjanju kreativnih vsebin, primeri učinkovite rabe digitalnih orodij, ki bodo slovenskim podjetjem pomagala spet vzpostaviti delovne procese, več mesecev motene ali zaustavljene zaradi epidemiološke situacije.»Znanje o digitalizaciji in digitalni transformaciji, digitalnih kompetencah in digitalnemu pravu so nujna in potrebna za vsako majhno in srednje podjetje. Zelo smo veseli, da smo del tega projekta, ki MSP ponuja brezplačna in interaktivna spletna izobraževanja za zagon digitalizacije,« je povedala Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije.Pred kratkim so s Facebookom in Simbiozo izdali tudi poseben program za izobraževanje v družinah in na šolah. Gre za celoten učni načrt za digitalno izobraževanje učiteljev, staršev in najstnikov, s katerim mladi lahko razvijejo spretnosti za odgovornejše in varnejše potovanje po digitalnem svetu.Program vsebuje pet sklopov (Osnove; Počutje; Vključenost; Opolnomočenje in Priložnosti), ki so učiteljem lahko v pomoč pri pojasnjevanju posamezne snovi, staršem so ponujene ideje za pogovor z otroki o digitalni varnosti, najstnikom pa zabavne vaje za brskanje po spletu in ustvarjanje spletnih skupnosti.»Izkušnja s pandemijo je jasno poudarila pomen digitalizacije, s tem pa digitalne kompetence kot ključne za normalno delovanje v vse bolj digitalni družbi. Ob tem se pogosto pozablja na krepitev digitalnih kompetenc ravno pri najmlajših uporabnikih, zato smo z velikim veseljem pristopili k pobudi Get digital, saj le tako lahko dosežemo, da najmlajšim uporabnikom spleta zagotovimo varno in kakovostno uporabo spletnih vsebin,« pojasnjuje Katja Mohar Bastar.