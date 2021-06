Izziv je postavljati največjo banko v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Lansko leto so v SKB banki namenili tudi integraciji v bančno Skupino OTP, ki je prevzemni postopek končala tik pred koncem leta 2019. Kljub covidu-19 so projekt izvedli pravočasno in brez napak, je v intervjuju povedala Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke.



Zdaj jih časa nov projekt. Po pridobitvi soglasij na podlagi podpisa pogodbe o nakupu Skupine Nove KBM bosta združeni slovenski članici Skupine OTP zavzeli 30-odstotni delež v Sloveniji, s čimer bosta postali največji igralec na bančnem trgu pri nas. »Zagotovo je izziv postavljati največjo banko v državi. Kaj takšnega doživiš samo enkrat v življenju in vsi se tega veselimo,« je med drugim povedala Anita Stojčevska.