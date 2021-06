Izzivi medgeneracijskega sodelovanja na delu

Prva in pogosto edina asociacija, ko pomislimo na medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu, je mentorstvo izkušenih zaposlenih mlajšim. Tri četrtine anketiranih v Sloveniji ocenjuje, da imajo uspešna podjetja dobro urejen sistem prenosa znanja in veščin s starejših na mlajše, izziv pa se pojavi že v naslednjem koraku, pri tako imenovanem povratnem mentorstvu.



Darija Premk z Andragoškega centra Slovenije je opozorila na skrb vzbujajoče stanje treh temeljnih spretnosti (besedilne, matematične in spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) med odraslimi v Sloveniji. »Na vseh treh merjenjih so starejši od 45 let izkazali slabše spretnosti kakor evropske države ter tudi glede na povprečje držav OECD,« je povzela rezultate raziskave PIAAC in dodala, da so vzroki, zaradi katerih spretnosti v Sloveniji usihajo hitreje in bolj kakor v drugih državah, za izobraževalce neznanka. Del odgovornosti nosijo tudi nespodbudna delovna okolja, ocenjuje.