Jaguar privlekel dvigalo do prvega pomola

Luka Koper bo od tega tedna bogatejša za še dve novi, najsodobnejši (super postpanamax) kontejnerski dvigali, ki bosta prispevali k hitrejšemu in večjemu pretovoru. Prvo je prispelo s posebno baržo iz Benetk tik pred prazniki in ga zdaj še nameščajo, drugo bo prispelo prihodnji teden. Skupaj sta stali 18 milijonov evrov in napovedujeta nadaljnjo rast pretovora. Na junijski skupščini bodo delničarji Luke imenovali dva nadomestna člana nadzornega sveta.

Luka Koper bo s pridobitvami na prvem pomolu (skoraj 100-metrsko podaljšanje pomola, dve novi dvigali in tri dvigala na tirih, ki jih bodo dobili konec leta) pripravljena za pretovor do 1,5 milijona zabojnikov na leto.