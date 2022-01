Počivalšek o vplivu omikrona na gospodarstvo

Predsednik vlade Janez Janša se je popoldne na Brdu pri Kranju sestal na delovnem posvetu s predstavniki gospodarstva. Razpravljajo o epidemioloških razmerah v državi ter morebitnih dodatnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 oziroma porasta okužb povezanih z raličico omikron.

Kaj so povedali po sestanku

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo: »Z gospodarstvom smo iskali možnosti za varno delo pri porastu okužb, o višjih cenah energije in naložbah. Letošnja gospodarska rast BDP bo med 4 do 5 odstotki. Naše napore je prepozna The Economist, ki je izračunal, da smo drugi najboljši pri boju z zdravstveno krizo. Slišali smo pohvale in pozive. Govorili smo tudi o tem kako pridobiti delovno silo iz tujine, pa tudi, kako izkoristiti potencial upokojencev.«

Kakšna so bila pričakovanja pred sestankom

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka je ob prihodu na delovni posvet izrazil pričakovanje, da jih bo vlada seznanila s stanjem v državi ter z razmišljanji glede morebitnih nadaljnjih ukrepov.

»Z naše strani želimo prispevati k temu, da bi dosegli čim višjo precepljenost v državi,« je dejal in dodal: »Če bo treba sprejemati kakšne dodatne ukrepe, bomo vedno podprli to, kar bo zagovarjala stroka.«

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh se boji, da bi prišlo do ponovnega zaprtja države. Tega si namreč slovensko gospodarstvo v tem trenutku ne more privoščiti, pa naj bo zdravstvena kriza še tako huda.

Če bo zdravstvena stroka vztrajala pri zaprtju države, potem se mora vlada po Mehovih besedah zavedati, da bo morala poiskati sredstva, s katerimi bo pomagala gospodarstvu preživeti, tako kot je v letu 2020 in delno v letu 2021.

Janša se je pred odhodom na Brdo pri Kranju srečal tudi s predsednikom uprave NLB Blažem Brodnjakom. Ta mu je predstavil poslovanje NLB v letu 2021 in predstavil načrte za letos, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Epidemične razmere se v zadnjem času spet zaostrujejo – to sicer velja za celotno Evropo in svet - , število okužb z novim koronavirusom se v zadnjih dneh giblje okoli 4000 na dan, kar je največ od sredine lanskega novembra. Skrbi hitro širjenje bolj nalezljive koronavirusne različice omikron.