Javni dolg poletel na rekordnih 86 odstotkov BDP

Konsolidirani bruto dolg države je konec prvega četrtletja za 154 milijonov evrov presegel mejo 40 miljard evrov in tako znašal rekordnih 86 odstotkov BDP. Spomnimo, konec lanskega leta, je javni dolg dosegel 80,8 odstotka BDP.



V primerjavi s stanjem ob koncu četrtega četrtletja lani se je javni dolg povečal za dve milijardi 725 milijonov evrov, še ugotavlja državni statistični urad (Surs). Povečal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.



Država je sicer zaradi financiranja protikoronskih ukrepov v prvem četrtletju 2021 ustvarila primanjkljaj v višini 969 milijonov evrov ali 8,3 odstotka BDP. Davčni prilivi so bili sicer v prvem četrtletju za 10,6 odstotka višji kot v istem četrtletju lani, izdatki države pa so se povečali še bolj, in sicer za 11,1 odstotka.







