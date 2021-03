Jernej Vrtovec: Moti se, kdor misli, da bo to drugi Teš 6

V nadaljevanju preberite:

Tri tedne po odprtju edine ponudbe za gradnjo istrskega odseka novega tira proge med Črnim Kalom in Koprom sta včeraj predstavnika uprave 2TDK Pavle Hevka in Iztok Černoša podpisala pogodbo o izvedbi del z direktorjem Kolektorja CPG Kristjanom Mugerlijem, ki vodi tudi konzorcij s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Minister Jernej Vrtovec je zagotovil, da neupravičenih podražitev ne bo, in poudaril: »Moti se, kdor misli, da bo to drugi Teš 6!«