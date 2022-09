Joc Pečečnik investira v start-up Quantifly

Elektronček Group, ki je v večinski lasti podjetnika Joca Pečečnika, je pol milijona evrov namenil slovenskemu start-up podjetju CirrioSoft. Podjetje pod tržno znamko Quantifly razvija orodja in storitve organizacijske (HR) diagnostike, so sporočili iz Quantiflya. Z uporabo rešitev Quantifly lahko podjetja identificirajo ključne zaposlene, odkrijejo patologije ter sistematično zvišujejo zavzetost, preprečujejo preobremenjenost in odpravljajo ozka grla v pretoku informacij.

Joc Pečečnik, lastnik Elektronček Groupa, je ob podpisu pogodbe razložil odločitev za investicijo v Quantifly: »Iz izkušenj vem, da so za uspeh podjetja ključni ljudje. Ustrezni zaposleni, ki so zavzeti za svoje delo, pripadni podjetju in timsko usmerjeni bodo tudi učinkoviti pri svojem delu. Quantifly nudi poglobljeno analizo, primerljivo s storitvami najboljših svetovalnih agencij – ceneje in hitreje.«

Luka Pregelj, ustanovitelj podjetja, je ob podpisu investicijske pogodbe povedal: »Podpora domačega ekosistema in podjetnikov, kot je Joc Pečečnik, slovenskim zagonskim podjetjem je ključna. Brez njihove podpore v znanju, povezavah in navsezadnje tudi finančnih sredstvih projekti, kot je Quantifly, ne bi bili izvedljivi.«

Investicija v Costello

Kot smo poročali, je Elektronček prodal svojo naložbo v podjetje za razvoj in oddajanje igralnih avtomatov Interblock. Prva naložba je bila v igrišče za golf Arboretum, nato v polnilnico vode Costella. Pečečnik sicer namerava reinvestirati večji del kupnine. Podobno kot Pečečnik naložbe išče tudi Ivo Boscarol. Tudi on je prodal svoje podjetje Pipistrel in inšče naložbe. Več v članku: Več sto milijonov evrov išče investicije