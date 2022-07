Julija letna inflacija zvišana na 11 odstotkov

Letna rast cen je bila 11-odstotna, na mesečni ravni pa enoodstotna. Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov (pri tekočih gorivih za 49,7 odstotka, bencinu za 41,1 odstotka in dizelskem gorivu za 41 odstotkov). Dve odstotni točki so prispevale višje cene hrane (za 13,5 odstotkov). Električna energija se je podražila za 30,4 odstotka in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke, so izračunali na Sursu.

Letna inflacija, merjena z evropskom primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je znašala 11,7 odstotka.

Podražitve turističnih paketov in storitev v juliju

K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov (dizelsko gorivo se je podražilo za 9,5 odstotka, bencin za 8,8 odstotka in tekoča goriva za 2,2 odstotka). Podražitve počitniških paketov (za 8,6 odstotka) so dodale 0,3 odstotne točke, podražitve drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili (za 6,9 odstotka) pa 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imeli dražja trda goriva (za 14,1 odstotka), storitve v restavracijah in hotelih (za 1,1 odstotka), avtomobili (za odstotek) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 0,8 odstotka). Vse preostale podražitve so prispevale 0,3 odstotne točke.

Julija je bila medletna rast cen nekaj višja kot prejšnji mesec, življenjske potrebščine so se junija medletno podražile za 10,4 odstotka, po metodologiji HICP pa za 10,8 odstotka.

V evrskem območju julija 8,9-odstotna inflacija

Rast cen v Sloveniji je bila ta mesec medletno višja kot v evrskem območju, kjer je znašala 8,9 odstotka (junija 8,6 odstotka), kažejo prvi podatki evropskega statističnega organa Eurostata. Pričakovano se je medletno najbolj podražila energija (za 39,7 odstotka), a rast je bila nižja kot junija (42 odstotkov). Hrana, alkohol in tobak so bili povprečno dražji skoraj za desetino, storitve pa so se medletno podražile za 3,7 odstotka.

Najvišjo, več kot 20-odstotno letno inflacijo še naprej beležijo baltske države, v naši največji trgovinski partnerici Nemčiji pa so cene medletno porasle za 8,5 odstotka.