Julija porast cen, letna inflacija je znašala dva odstotka

Cene življenjskih potrebščin so bile v juliju višje na letni in mesečni ravni. Letna inflacija je tako znašala dva odstotka (v lanskem juliju le 0,3 odstotka), mesečna pa 0,4 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).



Letno inflacijo so najbolj zvišale podražitve naftnih derivatov, k njej so prispevale 1,2 odstotne točke. Tekoča goriva so se podražila za kar dobro četrtino, in sicer dizelsko gorivo za 29,2 odstotka in bencin za 24,4 odstotka. Višje cene oblačil in obutve (za 4,3 odstotka) so inflacijo zvišale za nadaljnje 0,3 odstotne točke.



K mesečni rasti cen pa so julija največ prispevale višje cene počitniških paketov (za 12,9 odstotka), inflacijo pa so v tem mesecu zvišali tudi dražji naftni derivati, višje cene nastanitvenih storitev, stanovanjskih najemnin, najema garaž, parkirišč in osebnih vozil, precej pa se je podražil tudi letalski potniški prevoz (za kar 24,4 odstotka), ugotavlja Surs.

