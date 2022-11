K trajnostni naravnanosti nas nagovarja racionalnost

V nadaljevanju preberite:

Gregor Benčina sodi med najuspešnejše slovenske poslovneže z izvrstnimi mednarodnimi povezavami. Smiselno povezuje znanja s področij informacijske tehnologije, poslovnih transformacij, zelenih tehnologij, trajnostnega gospodarstva in športa. Jeseni so v partnerstvu za trajnostno gospodarstvo Cer, katerega pobudnik je, podelili prve certifikate Green Star. Z njim smo se pogovarjali, kako povezovati trajnost, posel in šport.