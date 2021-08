Kadrovski prepih v Telekomu pred naložbami v 5G

V nadaljevanju preberite:

Pred Telekomom Slovenije so številni poslovni in tehnološki izzivi, denimo visoka vlaganja in uvajanje tehnologije 5G. Pred tem pa so se v družbi zgodile velike kadrovske spremembe. Uprava Telekoma Slovenije je prejšnji mesec odstavila vodji obeh tehnoloških stebrov. Poleg tega je zamenjala tudi nekatere druge direktorje organizacijskih enot in družb v lasti Telekoma.

Kdo vse zapušča Telekom Slovenije in kateri so novi obrazi, ki bodo na vodilnih položajih? Kakšni tehnološki in poslovni izzivi čakajo Telekom? Kdo se igra z državnim operaterjem?