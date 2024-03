Kako do več znanja o financah

V nadaljevanju preberite:

Le 18 odstotkov državljanov EU veliko ve o denarju in finančnih storitvah, so torej visoko finančno pismeni, je pokazala lanska raziskava Eurobarometer. Slovenija se poleg Nizozemske, Švedske in Danske sicer uvršča med štiri države članice, kjer je visoko finančno pismenih več kot 25 odstotkov prebivalcev – a prostora za izboljšave je še veliko.

In prav iskanju odgovorov na vprašanje, kako preudarno ravnati z denarjem, je namenjen svetovni teden denarja. Akcija, v kateri na pobudo OECD sodelujejo finančne ustanove, se pod geslom Zavarujte svoj denar, zaščitite svojo prihodnost odvija med 18. in 24. marcem.