Kako gospodarstvo narediti odporno

Inštitut za strateške rešitve – ISR tradicionalno organizira ponovoletno srečanje, na katerem predstavljamo novo izdajo revije The Adriatic: Strategic Foresight 2022, so sporočili iz ISR. Vrhunca bosta pogovora z ministrom za zunanje zadeve dr. Anžetom Logarjem, in okrogla miza z naslovom: Povezovanje: Pot do odpornega gospodarstva.

Nosilna vsebinska sklopa bo vodila oziroma moderirala Petra Kovič, odgovorna urednica medija Svet kapitala, medijski pokrovitelj pa je Delo.

Cilj pogovora z dr. Logarjem je strnjena predstavitev predsedovanja Svetu EU, s posebnim poudarkom na napredku glede integracije Zahodnega Balkana. Oris priložnosti za napredek regije preko različnih iniciativ (EU, Open Balkan). Strateški interesi Slovenije v regiji in kako jih izkoristiti? Preberite intervju s Tinetom Kračunom, direktorjem ISR: Gospodarska rast je ključna komponenta miru

Cilj okrogle mize, na kateri bodo sodelovali Daniel Podunavac, Jure Bratkič, Maja Fesel Kamenik, Gorazd Čibej in Tjaša Božič je predstaviti najpomembnejše vidike gospodarskega delovanja in poslovanja v regiji. Predstaviti izzive in priložnosti za podjetja. Osvetliti primere dobrih praks v koronskem času in nakazati pomembne poudarke, ki jih morajo upoštevati podjetja, za katere je regija strateško pomembna ali pa v regiji iščejo priložnosti za krepitev strateške prisotnosti v tem prostoru.