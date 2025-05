| Novice PREMIUM

Kako sta hollywoodska zvezdnika obudila valižanskega nogometnega velikana

Od pete do druge angleške lige: Hollywoodska lastnika, donosni sponzorji in TV-serija so Wrexhamu prinesli svetovno slavo in denar.

Galerija Preobrazbo sta začela nova lastnika Ryan Reynolds in Rob McElhenney. Leta 2021 sta za približno 2,36 milijona evrov (dva milijona funtov) prevzela ta valižanski klub. FOTO: Craig Brough/Reuters