Kakovost podatkov vpliva na denarni tok iz poslovanja

V nadaljevanju preberite Vprašajte kateregakoli lastnika podjetja, katera je njihova najpomembnejša finančna metrika na dnevni ravni, in odgovor bo najverjetneje tak: denarni tok. Veliko ali majhno podjetje, skoraj vsako se spopada s tem izzivom.

Brez denarnega toka podjetje ne more plačati računov in stvari gredo lahko zelo hitro navzdol. Mnogi lastniki podjetij in zaposleni ne pomislijo na povezavo med kakovostjo svojih podatkov in »zdravjem« denarnega toka.