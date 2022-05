Kandidati za viceguvernerja Dolenc, Mihič, Noč in Svilan

Na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatk in kandidatov za viceguvernerja, člana sveta Banke Slovenije so prispeli štirje predlogi kandidatur, kandidati so Primož Dolenc, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan.

Predsednik bo prejete kandidature preučil in po oblikovanju poslanskih skupin v državnem zboru opravil tudi posvetovanja z vodji poslanskih skupin, so sporočili iz Pahorjevega kabineta. Kandidata za viceguvernerja, člana sveta Banke Slovenije bo predsednik »predlagal v roku, ki bo omogočil, da bo o kandidatu državni zbor v novi sestavi glasoval čim prej.«

Državni zbor o kandidatu sicer glasuje najkasneje 30 dni po prejetju predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina, torej 46 poslancev.