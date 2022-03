Kapitalski trg je iz pandemije zdrsnil v vojno

V nadaljevanju preberite:

V noči na 24. februar so svet preplavile novice, da je Vladimir Putin naročil izvedbo posebnih vojaških operacij na območju Ukrajine. Šok se je takoj odrazil na globalnih trgih. Indeks S&P 500 se je znižal za 1,8 odstotka, Stoxx Europe 600 je bil nižje za več kot dva odstotka, ruski delniški indeks MOEX pa je izgubil vrtoglavih 45 odstotkov vrednosti. Moskovska borza je morala začasno prenehati trgovati. Hkrati sta poskočili ceni plina in nafte. Vlagatelji so se v strahu zatekli k zlatu.