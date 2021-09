Kitajska industrija v vse hujši energetski krizi

V nadaljevanju preberite:

Če je zlom nepremičninskega konglomerata Evergrande predvsem velika borzna špekulacija, pa bi lahko pomanjkanje premoga in težave z električno oskrbo v prihodnjem obdobju opazno vplivali na kitajsko gospodarsko aktivnost in tudi na svetovno gospodarsko okrevanje po epidemiji. Kako se je Kitajska znašla v energetski krizi in kdo vse ima lahko zaradi tega težave, preberite v članku.